19.08.2020 (16:42)

Вертолетчики ЦВО в сложных погодных условиях уничтожили танки "противника "на учении под Курганом

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа в ходе авианалета в сложных погодных условиях уничтожили танки условного противника на учении в Курганской области.

В рамках учения, проходившего при минимуме погоды, с аэродрома в Свердловской области взлетели 10 вертолетов. Первая пара экипажей Ми-8МТВ5-1 в результате авиаразведки определила координаты района местонахождения "противника" и визуальные ориентиры местности. Основные ударные силы авиации осуществили скрытый подлет в зону учебно-боевого применения на высоте около 3000 метров, выполнили заход на цели в условиях ограниченной видимости и поразили мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника.

После огневого поражения «противника» экипажи вертолетов отработали пилотирование по приборам в облаках, с использованием бортового навигационного оборудования.

В летно-тактическом учении экипажей армейской авиации было задействовано 10 ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1, 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице