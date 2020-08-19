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19.08.2020 (16:39)

Офицеры военной полиции ЦВО принимают участие в специальном учении «Страж-2020» в качестве посредников

Офицеры подразделений военной полиции и территориальных военных автоинспекций Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в специальных учениях подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации «Страж-2020» в качестве посредников.

В ходе участия в учении военным полицейским ЦВО предстоит дать оценку уровню профессиональной подготовки своим коллегам из трех военных округов и Северного флота, а также систематизировать опыт проведенных учений.

На учении «Страж-2020» отрабатываются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в ходе передвижения воинских колонн, отражение нападений незаконных бандформирований и взаимодействие с органами государственной автоинспекции. Также военные полицейские совершенствуют практику проведения досмотровых мероприятий, обеспечения безопасности, дисциплины и правопорядка при погрузках и следовании воинских эшелонов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Военная полиция
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