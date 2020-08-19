19.08.2020 (16:38)

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» приходит в War Thunder

Кропотливый совместный труд представителей Департамента информационных систем Минобороны России, главных командований видов Вооруженных Сил Российской Федерации и разработчиков компании Gaijin Entertainment позволил создать эксклюзивный виртуальный прообраз всемирно известного конкурса Армейских международных игр – Танкового биатлона.

Благодаря этому энтузиасты военной техники со всего мира смогут не только следить за успехами любимых команд в телетрансляциях, но и повторять их достижения лично.

В период проведения Армейских международных игр-2020 на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» будет работать «Клуб болельщиков». Департамент информационных систем МО РФ совместно с Ассоциацией компьютерного спорта развернут киберспортивную площадку «Киберпатриот», на которой пройдут турниры по Танковому биатлону в War Thunder.

Кроме того, виртуальный прообраз конкурса будет доступен всем желающим в с 23 августа по 5 сентября 2020 года в дни проведения Армейских международных игр-2020».

В Танковом биатлоне War Thunder представлены восемь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Сербия и Сирия.

Как и в настоящем конкурсе Китай выступает на танке собственного производства – Тип 96 (ZTZ96A), а остальные страны – на российских танках Т-72Б3 и Т-80У.

На трассу выходят четыре участника, которые проходят полосу препятствий и поражают череду целей, стараясь дойти до финиша первым.

Внешний вид и характеристики техники – как и принято в War Thunder – соответствуют оригиналам настолько, насколько это возможно.

Приложение будет доступно бесплатно всей многомиллионной аудитории War Thunder, а вся необходимая техника предоставляется игрокам автоматически, даже если они еще не исследовали ее в дереве развития.

Если же поклонник «Танкового биатлона» еще не зарегистрирован в игре, он может скачать ее бесплатно на официальном сайте.

Подробное описание событий, приуроченных к АрМИ-2020, можно найти на официальном сайте War Thunder в день их старта.

Справочно:

Конкурс «Танковый биатлон» – международное соревнование, стартовавшее в 2014 году. Организаторами являются Министерство обороны Российской Федерации и Международная общественная организация «Федерация танкового биатлона», в числе участников – более 20 стран из ближнего и дальнего зарубежья.

War Thunder – популярная бесплатная кроссплатформенная онлайн-игра для PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac и Linux. Игроки могут принять участие в зрелищных сражениях в небе, на земле и на море с участием детально воссозданной военной техники.

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