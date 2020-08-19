19.08.2020 (16:37)

Более 50 сотрудников военной полиции принимает участие в учении танковой дивизии ЦВО

Более 50 сотрудников регионального управления военной полиции, территориальных военных комендатур и военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к охране пунктов управления и организации элементов комендантской службы в ходе учения гвардейской танковой дивизии на межвидовом полигоне в Челябинской области.

Военные полицейские и сотрудники военной автоинспекции ЦВО несут круглосуточную службу при выполнении учебно-боевых задач этапов учения, в том числе при перемещении группировок войск, выполнения боевых стрельб и специальных нормативов подразделениями.

Кроме того, наряды военной полиции ЦВО патрулируют периметр полигона, а также ведут учет въезжающей техники и поддерживают пропускной режим на развернутых полевых контрольных пунктах.

В отработке практических действий, которые проходят на 255-м межвидовом полигоне, задействованы танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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