Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.08.2020 (16:37)

Более 50 сотрудников военной полиции принимает участие в учении танковой дивизии ЦВО

Более 50 сотрудников регионального управления военной полиции, территориальных военных комендатур и военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к охране пунктов управления и организации элементов комендантской службы в ходе учения гвардейской танковой дивизии на межвидовом полигоне в Челябинской области.

Военные полицейские и сотрудники военной автоинспекции ЦВО несут круглосуточную службу при выполнении учебно-боевых задач этапов учения, в том числе при перемещении группировок войск, выполнения боевых стрельб и специальных нормативов подразделениями.

Кроме того, наряды военной полиции ЦВО патрулируют периметр полигона, а также ведут учет въезжающей техники и поддерживают пропускной режим на развернутых полевых контрольных пунктах.

В отработке практических действий, которые проходят на 255-м межвидовом полигоне, задействованы танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Зенитчики ЮВО защитили военный аэродром от авиации условного противника на учениях в Астраханской области
Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» обеспечила безопасность на стратегически важных объектах
Участники международного конкурса «Конный марафон» готовят лошадей для преодоления первого маршрута
Более 300 танков задействовано в учении войск ЦВО в Челябинской области

Метки:
Центральный военный округ , Учения , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false