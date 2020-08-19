19.08.2020 (16:36)

«Грады» и «Ураганы» уничтожили скопления «противника» под Оренбургом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган» уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника в ходе учения с артиллерийскими подразделения Центрального военного округа в Оренбургской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили сосредоточение «противника» и передали информацию на командный пункт артиллерии. Для ограничения маневра и выхода из-под огневого поражения условного противника расчетами РСЗО «Град» был поставлен заградительный огонь на маршрутах возможного отхода незаконных вооруженных формирований. В свое очередь, расчеты боевых машин «Ураган» нанесли поражение по основным силам «противника». Корректирование огня производили БПЛА «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали результаты стрельбы на командный пункт.

Всего в практических действиях приняли участие более 600 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.

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