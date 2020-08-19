19.08.2020 (16:34)

Медицинские подразделения мотострелкового соединения ЮВО на спецучении выполнили задачи в условиях современного боя

Силы и средства медицинского обеспечения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении по медицинскому обеспечению выполнили задачи в условиях современного общевойскового боя.

Подразделения мотострелковой дивизии вступили в бой с незаконными вооруженными формированиями.

Медицинские роты в боевых условиях оказали первую помощь раненым на поле боя, эвакуировали их из поврежденной техники и выполнили доставку в полевые медпункты. Личный состав медицинских подразделений мотострелковой дивизии отработал в условиях массового поступления раненых и больных, а также выполнил задачи разделения потоков больных при поступлении пациентов с признаками инфекционных заболеваний.

В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО.

Специальные учения по медицинскому обеспечению проходят на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

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