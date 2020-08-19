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19.08.2020 (15:34)

Российские летчики в Таджикистане отработали аварийное покидание вертолета в воздухе

Российские летчики и специалисты поисково-спасательной службы авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане отработали аварийное покидание вертолета на высоте до 2 тыс. метров.

В ходе тренировки летный состав выполнил парашютные прыжки на неподготовленную площадку местности, в том числе с задержкой раскрытия основного купола до 20 секунд. Авиационные спасатели отработали задачи по обнаружению с воздуха условного района бедствия воздушного судна, а также точность приземления для оказания помощи пострадавшему экипажу.

Прыжки с парашютными системами специального назначения «Арбалет-1» и учебно-тренировочными парашютами Д-1-5У выполнялись с военно-транспортных вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 2 тыс. метров. Всего было произведено около 100 прыжков с парашютом.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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