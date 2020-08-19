19.08.2020 (16:32)

Специальное учение с российскими подразделениями РХБ защиты состоялось в Таджикистане

Специальное учение с российскими подразделениями радиационной, химической и биологической защиты 201-й военной базы состоялось на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Для безопасного выдвижения из пункта постоянной дислокации в район проведения учения специалисты провели дозиметрический и химический контроль маршрута, а также отразили условное нападение диверсионно- разведывательных групп противника на колонны.

Преодолев зараженные участки местности, военные химики отработали нормативы по развертыванию пунктов специальной обработки личного состава, вооружения и военной техники, а в ходе обороны и наступления главных сил провели разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ. Для этого использовались подвижные специализированные авторазливочные станции на базе высокопроходимого автомобиля «Урал» и новейшие приборы химической разведки ГСА-3.

Всего к учениям было привлечено более 500 военнослужащих и 100 единиц вооружения и военной техники от мотострелковых подразделений и подразделений РХБ защиты военной базы.

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