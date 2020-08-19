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19.08.2020 (16:25)

В конкурсе «Безопасный маршрут» военные инженеры Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама выступят на российской технике

Военнослужащие Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама, принимающие участие в конкурсе военных инженеров «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр–2020, будут соревноваться на российской инженерной технике.

В ходе соревнований военнослужащие будут использовать бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, инженерные машины разграждения ИМР-2, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-2, миноискатели ИМП-С2.

Иностранные команды выступят на российской инженерной технике. Всего в конкурсе будет задействовано 64 единицы российской техники, из них 24 единицы инженерной техники для участия в состязаниях и 22 единицы техники для обеспечения проведения конкурса.

Справочно:

Состязания инженерных войск «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр–2020 пройдут на полигоне Ташлыково (г. Кстово, Нижегородская обл.). В соревнованиях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама.

Конкурс проводится на маршруте, протяженностью 1350 м. В состав команд, выступающих в роли отрядов обеспечения движения танковой колонны, входят инженерно-саперное подразделение, расчет механизированного моста и экипаж инженерной машины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Инженерные войска , АрМИ , Безопасный маршрут
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