19.08.2020 (16:20)

На форуме «Армия-2020» в Самаре покажут новейшую военную технику из четырех регионов России

На военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет на полигоне Рощинский под Самарой с 27 по 29 августа, покажут новейшую военную технику и вооружение из четырех регионов России.

Жители и гости региона смогут ознакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, а также специальную технику МЧС России, Росгвардии, ГУМВД и ДОСААФ. Военную технику привезут не только из воинских частей, дислоцированных в Самарской области, но и Пензенской и Оренбургской областях, а также Удмуртской Республике. Уже на полигон привезли оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», тяжелая самоходная гаубица «Мста-С», танк Т-72Б3, зенитно-ракетный систем «С-300». Также в регион на выставку привезут новейшие образцы техники, которые не были представлены на военном параде в Самаре. Это зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» из Пензенской области, зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Тунгуска» из Оренбургской области, новейший комплекс развертывания временных дорог «КРВД» из Удмуртской Республики. Всего на форуме будет представлено более 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы, реактивные системы залпового огня, военные пикапы, инженерная техника, средства радиационной, химической и биологической защиты.

Вход на военно-технический форум будет бесплатным. На полигоне оборудованы парковочные места для автовладельцев.

Открытие форума состоится в 15 часов 27 августа. В этот день спланированы культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении.

28 августа площадка форума откроется в 11 часов. В течение дня спланированы культурно-досуговые мероприятия, показательные выступления приемов рукопашного боя военнослужащими бригады спецназа Центрального военного округа и спортсменов самарского филиала Центрального спортивного клуба армии, выполнение нормативов ГТО, демонстрация учебного боя мотострелковой роты при разгроме незаконного вооруженного формирования, форсирование военной техникой водной преграды. Первые два дня площадка форума будет работать до 18 часов.

Заключительный день форума также откроется в 11 часов. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума начнется в 14 часов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице