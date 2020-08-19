19.08.2020 (16:19)

Зенитчики ЮВО защитили военный аэродром от авиации условного противника на учениях в Астраханской области

В ходе продолжающихся учений с органами военного управления, соединениями, воинскими частями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) расчеты противовоздушной обороны зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» отразили налет бомбардировщиков и беспилотной авиации условного противника на аэродром Приволжский в Астраханской области.

Совершив ранее марш в назначенный район, зенитчики отработали задачи по прикрытию военных объектов военного аэродрома от массированного ракетно-бомбового удара условного противника, в роли которого действовали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 300 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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