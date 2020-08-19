19.08.2020 (16:15)

Специалисты РЭБ ЦВО защитили танки от мин управляемыми помехами на учении в Челябинской области

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) защитили колонны танковых полков от минно-взрывных заграждений, управляемых по радио при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек», в ходе практического эпизода учения в Челябинской области.

По замыслу учения, передовые инженерно-разведывательные дозоры танковых полков, оснащенные искателями неконтактных взрывных устройств «Коршун», обнаружили признаки взрывных устройств, управляемых по радиосвязи.

Для обеспечения безопасного преодоления заминированного участка танковыми полками специалисты РЭБ организовали помеховые коридоры, блокировав каналы управления взрывателей комплексами «Лесочек» по всему заминированному периметру.

Преодолев заминированный участок, танкисты провели перестроение в боевой порядок и с ходу уничтожили мишени, имитирующие противника, комбинированными и отсекающими ударами во фланг. К практическому эпизоду с применением средств РЭБ и инженерной разведки привлекалось более 1 тыс. военнослужащих из состава танковых полков и подразделений боевого обеспечения, а также более 300 единиц военной техники.

Всего к учению гвардейской танковой дивизии ЦВО, которое завершится 28 августа, привлечено более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1.8 тыс. единиц вооружения военной техники, в числе которой более 300 танков Т-72 различных модификаций, в том числе модернизированные танки с увеличенными боевыми характеристиками Т-72Б3М.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении подразделений дивизии современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82АМ.

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