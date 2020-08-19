19.08.2020 (16:14)

Под Самарой мотострелки уничтожили маневренные группы условного противника

В Самарской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили маневренные группы условного противника на автомобилях высокой проходимости из вооружения БТР-82А.

Экипажам боевых машин предстояло произвести поиск целей, вычислить дальность до них, внести поправки в прицел, выбрать тип боеприпаса и поразить мишени. Цели появлялись на различной дистанции и передвигались с разной скоростью, что требовало от экипажей быстрой реакции и точности при стрельбе. Особое внимание уделялось поражению опасных целей таких, как безоткатное орудие и противотанковых ракетный комплекс, установленный на автомобиле высокой проходимости.

Выполнению упражнений предшествовала сдача нормативов по загрузке боеприпасов, переводу вооружения БТР-82А из походного положения в боевое, а также сборке и разборке 30-мм автоматических пушек и пулеметов. Особое внимание уделялось обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.

В практических действиях приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

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