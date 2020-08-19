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19.08.2020 (14:06)

Российская команда военных автоинспекторов после прохождения карантина прибыла на полигон для участия в конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Российская команда военных автоинспекторов Российской Федерации после окончания карантинных мероприятий совершила марш около 100 км в район общевойскового полигона для участия в международном конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020.

После прибытия и торжественной встречи делегация и команда приняли участие в совместном мероприятии по отданию воинских почестей погибшим военнослужащим. По окончании официальных мероприятий российская команда осмотрела представленную узбекской стороной экспозицию с современной автомобильной техникой и продукцией различных предприятий, выпускаемой на территории республики.

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные — оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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