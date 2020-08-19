19.08.2020 (15:54)

Медицинские подразделения мотострелкового соединения ЮВО на спецучении выполнили задачи в составе отряда ликвидации последствий ЧС

Силы и средства медицинского обеспечения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении по медицинскому обеспечению выполнили задачи в составе отряда ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В районе условной аварии на химическом комбинате медицинская рота организовала эвакуацию пострадавших из очага химического заражения. Военные медики выполнила сортировку зараженных, оказание им неотложной медицинской помощи, предэвакуационную подготовку и транспортировку в лечебную организацию.

В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО.

Специальные учения по медицинскому обеспечению проходят на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

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