19.08.2020 (15:51)

Выгрузку воинского эшелона на необорудованный участок местности отработали подразделения ЮВО на спецучении МТО

Новую универсальную железнодорожную аппарель впервые использовали подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) для выгрузки воинского эшелона на необорудованный участок местности в ходе специального учения.

В тактическом эпизоде задействовали личный состав комендатуры железнодорожного, водного участков, станции и порта Астрахань.

На участке разгрузки полностью отсутствовали стационарные погрузочно-выгрузочные места.

После выгрузки раскрепленных образцов военной техники была выполнена переправа ее по наведенному комбинированному мосту из комплектов среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и понтонно-мостового парка ПМП.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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