19.08.2020 (15:49)

Участники международного конкурса «Дорожный патруль-2020» впервые ознакомились с трассой, на которой предстоит бороться за первенство

Сегодня в штабе конкурса на судейской коллегии были назначены судьи и технические представители от команд-участниц. Заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России был вручен сертификат старшему судье конкурса от Минобороны Узбекистана.

По окончанию официального мероприятия представитель оперативной группы от Российской Федерации полковник Игорь Ищеркин сообщил собравшимся, - «Сегодня в соответствии с положением о конкурсе, назначена судейская комиссия, старшему судье конкурса и судьям от каждой страны-участницы вручены сертификаты».

Кроме этого участники международного этапа конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 впервые познакомились с трассой и препятствиями на полигоне «Кокандский», где в дальнейшем им предстоит отстаивать лидерство в ходе проведения состязаний.

«Команды подали заявки на участие в конкурсе, ознакомились с полигоном и осмотрели его элементы. Полигон и специальные площадки, где будут проводится соревнования, подготовлены в соответствии с положением о конкурсе», - подытожил полковник Игорь Ищеркин.

В ходе брифинга соорганизаторы конкурса от Минобороны Узбекистана довели до команд-участниц порядок и условия выполнения заданий, а также систему начисления баллов и штрафного времени.

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в Республику Узбекистан в составе российской делегации прибыли 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

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