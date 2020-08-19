19.08.2020 (15:34)

Участники международного конкурса «Конный марафон» готовят лошадей для преодоления первого маршрута

Участники международного конкурса «Конный марафон» приступили к подготовке лошадей на площадках горного полигона Кара-Хаак в Республике Тыва для преодоления первого маршрута состязания.

Для общения с лошадьми тувинской породы необходимо запастись терпением, так как эта порода очень свободолюбива, но ради дружбы с хозяином может очень многое.

«Используя накопленный опыт обращения с лошадьми можно хорошо подготовить животное к марафону. Самое главное — это терпение, и ежедневная работа с лошадью не менее 3-4 часов в день, также необходимо учитывать, что преодолеть дистанцию более 130 км сможет только подготовленное и здоровое животное. Кроме этого, нужно помнить, что верховая езда на такие расстояния требует хорошей подготовки не только от лошади, но и от всадника. На такой дистанции каждые 100 грамм превращаются в килограмм. Всадник для лошади – это авторитет, поддержка и гарантия безопасности. Самое эффективное движение на лошади, это движение рысью, но, с другой стороны, это и самое опасное движение, которое требует от всадника особого внимания. Пользуясь этими несложными секретами, можно лошадь сделать своим верным другом, который сможет многое», – отметил инструктор по конной подготовке российской команды Ирина Круз.

Конкурс «Конный марафон» Армейских международных игр - 2020 пройдет с 23 по 30 августа на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа. В нем примут участие военнослужащие из России и Республики Узбекистан.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице