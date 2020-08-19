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19.08.2020 (15:29)

Наплавной железнодорожный мост обеспечил обход основного железнодорожного моста через Волгу на период спецучения МТО ЮВО

На мостовом переходе через р. Волгу в Астраханской области в обход основного железнодорожного моста подразделения железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) навели наплавной железнодорожный мост НЖМ-56. В целях организации бесперебойного движения железнодорожного транспорта в ходе специального учения сил материально-технического обеспечения впервые было организовано сопряжение наплавного ж/д моста и инвентарного ж/д моста ИМЖ-50.

Силами железнодорожных воинских частей на учении был отработан порядок организации полевого пункта управления, а также действий личного состава по проведению технической разведки и разминированию. После восстановления железнодорожного пути и вывода условно горящего парома с линии переправы воины-железнодорожники обеспечили переправу железнодорожных цистерн с горючим, платформ с техникой и вагонов с материальными средствами. Также специалисты ж/д войск на спецучении организовали автомобильную переправу, работу спасательного водолазного поста и мастерских на железнодорожном ходу.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Специальное учение МТО
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