19.08.2020 (14:01)

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Продолжительность полета составила более 7 часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице