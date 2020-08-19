19.08.2020 (14:01)
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.
Продолжительность полета составила более 7 часов.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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