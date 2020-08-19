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19.08.2020 (14:01)

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Продолжительность полета составила более 7 часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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