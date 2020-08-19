19.08.2020 (14:17)

Более 300 танков задействовано в учении войск ЦВО в Челябинской области

Более 300 танков Т-72 различных модификаций задействовано в учении танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Челябинской области.

Действуя в составе обороняющейся группировки, военнослужащие трех танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО отрабатывают тактику кочующих огневых средств, танковых засад и втягивания условного противника в огневой мешок. Этапы боевой стрельбы проходят как в дневное, так и в ночное время. Отдельное внимание на учении уделено преодолению заминированных участков местности с использованием средств РЭБ и противодействию ударным беспилотникам.

В ходе учения отрабатывается комплексное применение средств огневого и радиоэлектронного поражения, беспилотной авиации, ведущей разведку в интересах обороняющихся разнородных группировок войск на открытой и лесистой местности.

Всего к учению привлечено более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1.8 тыс. единиц вооружения военной техники, в числе которой более 300 танков Т-72 различных модификаций.

В отработке практических действий, которые проходят на 255-м межвидовом полигоне, задействованы танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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