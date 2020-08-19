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19.08.2020 (14:03)

Иностранные команды знакомятся с порядком прохождения этапов конкурса АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки» в Новосибирской области

На полигоне Кольцово в Новосибирской области стартовали инструкторско-методические занятия с участниками международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

В ходе тренировки представители судейской коллегии рассказали командам о правилах прохождения первого и второго этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков специалистов», продемонстрировали порядок и способы преодоления препятствий, а также обратили внимание участников на возможные нарушения, за которые команда может получить штрафные баллы и напомнили о соблюдении требований безопасности.

Инструкторско-методические занятия с разведчиками пройдут по каждому этапу международных соревнований. Помимо этого, команды ежедневно проводят тренировки на полигоне Кольцово.

Разведчикам предстоит прохождение нескольких этапов конкурса: преодоление «Тропы разведчика», форсирования водной преграды, вождения боевых машин, совершения марш-броска, выполнения стрельбы. Все мероприятия соревнования будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в Новосибирской области с 23 августа по 5 сентября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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