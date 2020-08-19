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19.08.2020 (12:00)

Впервые в международном конкурсе «Безопасная среда» примут участие экипажи химической разведки из семи стран

Экипажи химической разведки из семи стран прибыли на полигон Песочное учебного центра Военной академии РХБ защиты (Ярославская область), где пройдёт международный конкурс «Безопасная среда-2020».

В конкурсе участвуют команды вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Традиционно в международном конкурсе выступают экипажи химической разведки Вооруженных Сил Российской Федерации, команды Китайской Народной Республики и Республики Беларусь.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет в августе. на полигоне Песочное в период с 23 по 29 августа на границе Костромской и Ярославской областей.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водителям разведывательных химических машин РХМ-4 предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5,5 тыс. метров.

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты –  конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Безопасная среда
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