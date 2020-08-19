19.08.2020 (12:50)

Под Астраханью экипажи вертолетов Ми-8 и самолета Ил-76 потушили лесной пожар в рамках учений сил МТО ЮВО

В Астраханской области на специальном учении с органами военного управления, соединениями, воинскими частями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) экипажи вертолетов армейской авиации и самолетов Ил-76, оборудованных специальными устройствами, выполнили задачи по тушению лесного пожара вблизи военного аэродрома.

В тушении условно горящих лесных массивов в Астраханской области были задействованы два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 с выливным авиационным прибором ВАП-2, позволяющим за один раз доставлять в район пожара до 42 тонн воды.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 300 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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