19.08.2020 (12:39)

Коллективные силы ОДКБ на учении «Эшелон-2020» приступили к развертыванию материально-технического района



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Коллективные силы ОДКБ на учении «Эшелон-2020» приступили к развертыванию материально-технического района

В ходе первого этапа специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области специалисты приступили к развертыванию материально-технического района.

С получением директивы пункт управления МТО КСОР ОДКБ приступил к выработке замысла организации МТО при проведении совместной операции. В ходе работы штаба апробируются новые алгоритмы работы групп управления материально-техническим обеспечением.

На учении впервые отрабатываются практические действия подразделений российских войск и иностранных контингентов, участвующих в учении по ремонту автомобильной и бронетанковой техники, заправке горючим и подвозу материальных средств при развертывании войск.

Специалисты оборонных ведомств государств-членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями МТО ЮВО в полевых условиях выполнили нормативы восполнения расхода боеприпасов в районе ожидания, развертывания района массовой заправки в целях восполнения расхода горючего в ходе марша, развертывания банно-прачечного комбината с применением комплектов полевой прачечной ППП-60 и передвижной полевой бани ППБ-32, а также подвижного хлебозавода.

Кроме того, на местности военнослужащие развернули полевой склад горючего (ПСГ-600) и приступили к заправке горючим военной техники.

Участники спецучения совместно с подразделениями отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЮВО развернули комплексный район ремонта и восстановления автомобильной и бронетанковой техники. Также для осуществления оперативного подтверждения безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения специалисты МТО подготовили к работе подвижную полевую ветеринарно-санитарную лабораторию.

В учении под руководством заместителя командующего войсками ЮВО по МТО генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие воинские контингенты государств-членов Организации и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

К учению, которое продлится до 20 августа, привлекается около 1 тыс. военнослужащих , задействовано порядка 250 единиц техники.

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