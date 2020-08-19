19.08.2020 (12:20)

В войсках ЮВО началась подготовка к масштабным дивизионным и бригадным тактическим учениям

В войсках Южного военного округа (ЮВО) началась подготовка к двусторонним дивизионным и бригадным тактическим ученям.

Масштабные мероприятия боевой подготовки с соединениями ЮВО будут проведены в период с 24 августа до 20 сентября на полигонах в Астраханской области.

Мотострелковая дивизия из Чечни 58-й общевойсковой армии отработает учебно-боевые задачи на базе полигона Капустин Яр. Ей будут противостоять воинские части мотострелкового соединения этого же объединения, дислоцированного в Северной Осетии и Ингушетии. В плановых мероприятиях боевой подготовки будет задействовано более 6 тыс. военнослужащих и около 2.5 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники.

Одновременно на территории межвидового полигона Ашулук пройдет двустороннее тактическое учение с мотострелковыми соединениями из Ставрополья и Карачаево-Черкессии 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Для участия в учениях соединения совершили марши комбинированным способом, протяженностью от 500 до 1 тыс. км.

Учения пройдут под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

«В войсках сегодня прошла апробацию структура аппарата руководства учениями, которая позволяет, наряду с обучением командиров соединений и воинских частей, совершенствовать слаженность управлений бригад и дивизий», – отметил командующий войсками ЮВО.

Двусторонняя форма проведения учений, по мнению командования ЮВО, способствует развитию духа соревновательности между командирами, стремлению взять вверх над условным противником, что приводит к поиску нешаблонных, нестандартных решений и применению военной хитрости.

В целях подготовки к главному экзамену войск ЮВО – стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» соединения и воинские части ЮВО в настоящий момент отрабатывают вопросы всестороннего обеспечения в рамках комплекса специальных учений по видам обеспечения под руководством центральных органов военного управления ВС РФ.

Мероприятия боевой подготовки в текущем учебном периоде проводятся с учетом особенностей эпидемической обстановки с целью недопущения массового заражения личного состава новой коронавирусной инфекцией.

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