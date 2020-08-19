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19.08.2020 (12:19)

В Адыгее военнослужащие мостового железнодорожного батальона ЮВО восстановили разрушенный мост через реку Лаба

В Адыгее военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) в рамках спецучений материально-технического обеспечения (МТО) восстановили 400-метровый рамно-эстакадный мост через реку Лаба, поврежденный при массированном авиационном ударе условного противника.

Прибыв в район выполнения задачи, взвод технической разведки определил характер и объемы полученных повреждений, а военные водолазы совершили погружения с борта катера БМК-130, обследовали дно реки и проверили грунт на возможность установки свай и наличие взрывоопасных предметов, а также скорость течения реки.

Военнослужащие железнодорожного батальона механизации восстановили земляное полотно при помощи экскаваторно-самосвального комплекса и проложили подъездные пути к мосту с помощью комплекса путевого универсального (КПУ).

В целях создания условий, максимально приближенных к боевым, работу военным железнодорожникам осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, роль которых выполнили военнослужащие спецназа ЮВО.

Всего в специальном учении приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе сборно-разборный кран СРК-70, путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г, универсальные сваебойные аппараты УСА-2, мобильный складной копер МСК-1м, понтоновозы АНС-5.

Восстановление моста осуществлено из имущества сборно-разборной металлической эстакады РЭМ-500.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Южный военный округ
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