19.08.2020 (11:00)

Участники международного конкурса «Безопасная среда» из Китая осваивают военную технику РХБ защиты на полигоне Песочное в Ярославской области

На полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты (Ярославская область) военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, участвующие в международном конкурсе «Безопасная среда», приступили к освоению российской военной техники РХБ защиты — машин химической разведки РХМ-4.

Ранее экипажи химической разведки НОАК КНР выступали на китайских машинах химической разведки FZC02B. В отличие от российских бронетранспортёров, китайские РХМ FZC02B не имеют штатного вооружения и не способны плавать.

Для коллег из КНР российские военнослужащие провели комплекс специальных занятий с демонстрацией возможностей широкой линейки специальной военной техники войск РХБ защиты, в том числе машин химической разведки. После этого для всех участников конкурса был проведен мастер-класс по экстремальному вождению бронетехники.

Трассы полигона, максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В зоне условной ЧС расчётам предстоят соревнования на сверхпредельных скоростях. По замыслу состязаний, специалисты РХБ-защиты проведут разведку района в зоне условной техногенной аварии. Расчёты из семи стран выполнят задачи на труднопроходимых участках местности: отберут пробы грунта, растительности и воды, обнаружат источники радиоактивного излучения, определили тип отравляющего вещества, преодолели огненно-штурмовую полосу.

Ранее эшелоны со специальной техникой прибыли на железнодорожную станцию Кострома в сопровождении воинского караула и технических представителей сборной Республики Беларусь.

Белорусские военнослужащие привезли для участия в конкурсе машины химической разведки РХМ-4, остальные участники соревнований (команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики) будут выступать на такой же технике, предоставленной российской стороной.

С прибывшей командой было проведены занятия по требованиям безопасности, а также регистрация военнослужащих как участников конкурса.

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа.

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