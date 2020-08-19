19.08.2020 (10:03)

Впервые на конкурсе «Десантный взвод» команда Китайской Народной Республики выступит на российских БМД-2

В рамках подготовительного этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» в Псковской области, экипажи команд-участниц иностранных государств осуществили прием боевой техники, на которой им предстоит выступать на конкурсе, привели вооружение боевых машин к нормальному бою, а также провели ознакомительные заезды по маршруту трассы гонки на боевых машинах.

В технической зоне полигона, экипажам иностранных государств были переданы боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-82А, с проверкой их исправности и технического состояния.

Впервые на конкурсе, десантники КНР примут старт на российских боевых машинах десанта БМД-2.

«Сразу по завершении прошлогоднего конкурса, представители Китайской Народной Республики заявили и попросили организаторов конкурса предоставить их команде возможность выступить в 2020 году на российских боевых машинах десанта БМД-2», - отметил заместитель главного судьи конкурса гвардии полковник Вадим Говоров, - «Рассмотрев данную просьбу, было принято решение о представлении нашим китайским коллегам такой возможности в этом году», - подчеркнул заместитель руководителя конкурса.

Алжирская команда единственная на конкурсе выступит на бронетранспортерах БТР-82А, остальные участники будут также соревноваться на российских боевых машинах десанта второго поколения.

После принятия техники, механики-водители и командиры экипажей команд Алжира и Китая провели ознакомительные заезды по маршруту предстоящей гонки на боевых машинах, где особое внимание было уделено прохождению препятствий, включающих в себя колейный мост, косогор, эстакаду, участок маневрирования и проход в минно-взрывных заграждениях.

Одновременно, команды Белоруссии, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи привели вооружение боевых машин к нормальному бою с проведением боевых стрельб.

Представители команд-участниц высоко оценили готовность трассы, техники и вооружения к проведению конкурса.

Справочно:

Конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» проводится в рамках Армейских международных игр в шестой раз.

Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение принимает международный этап конкурса на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные» в третий раз подряд.

Первый конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» состоялся в 2015 году на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения под Рязанью, в 2016 году конкурс принимал полигон «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае, а в 2017 году десантники соревновались в Китайской Народной Республике.

Во всех конкурсах, первенствовала Российская команда, за исключением 2017 года, где победу одержали китайские десантники.

В стартующем 23 августа с.г. конкурсе примут участие около 200 десантников из 11 стран.

Соревнования пройдут в четыре этапа: первый – «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км», второй – «Индивидуальная гонка на боевых машинах» и «Биатлон в составе взвода, со стрельбой с места из различных положений из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей», третий – «Гонка преследования на боевых машинах» и «Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей», четвертый – «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов», «Ведение рукопашной схватки», «Эстафета на боевых машинах», «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность».

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