19.08.2020 (09:05)
Расчёты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» армии ВВС и ПВО ВВО поразили цели условного противника электронными пусками на Дальнем Востоке
Практическая тренировка с расчётами противовоздушной обороны по обнаружению и поражению группы воздушных целей "противника" электронными пусками ракет прошла в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, опознаванию, сопровождению и уничтожению воздушных целей, имитирующих авиацию условного противника, на предельных дальностях полёта.
Электронными пусками ракет было поражено порядка 30 групповых целей, летящих на максимальных скоростях.
Также, в тренировке приняли участие экипажи армейской авиации ВВО, выполнявшие полётные задания во взаимодействии с расчётами ЗРПК "Панцирь-С" и прикрывавшие ЗРС С-400 на малых высотах.
Для повышения эффективности стрельбы и точности поражения целей, расчётами была произведена разведка воздушной и помеховой обстановки в обороняемом воздушном пространстве.