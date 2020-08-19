19.08.2020 (09:05)

Расчёты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» армии ВВС и ПВО ВВО поразили цели условного противника электронными пусками на Дальнем Востоке

Практическая тренировка с расчётами противовоздушной обороны по обнаружению и поражению группы воздушных целей "противника" электронными пусками ракет прошла в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, опознаванию, сопровождению и уничтожению воздушных целей, имитирующих авиацию условного противника, на предельных дальностях полёта.

Электронными пусками ракет было поражено порядка 30 групповых целей, летящих на максимальных скоростях.

Также, в тренировке приняли участие экипажи армейской авиации ВВО, выполнявшие полётные задания во взаимодействии с расчётами ЗРПК "Панцирь-С" и прикрывавшие ЗРС С-400 на малых высотах.

Для повышения эффективности стрельбы и точности поражения целей, расчётами была произведена разведка воздушной и помеховой обстановки в обороняемом воздушном пространстве.

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