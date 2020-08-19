19.08.2020 (09:00)

Морские пехотинцы при поддержке кораблей Каспийской флотилии отрабатывают тактические действия в морском десанте

В Республике Дагестан с подразделениями морской пехоты, кораблями и катерами Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) проводится тренировка по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Всего привлечено около 500 военнослужащих морской пехоты, задействовано 10 кораблей, катеров и судов и более 30 единиц автомобильной и специальной техники Каспийской флотилии.

Военнослужащие десантно-штурмовых рот морской пехоты высадились на побережье из вертолётов Ми-8 штурмовым способом с высоты до 3 м в полном боевом снаряжении и захватили опорный пункт высадки, тем самым обеспечив развёртывание и возможность тактического маневра главных сил морского десанта.

Затем в составе батальонов морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника и удержали плацдарм. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы имитационные средства, дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда «ШИРАС».

Корабельные силы выполнили артиллерийскую поддержку наступающих войск и высадку главных сил морского тактического десанта.

Тренировка проводится в целях подготовки личного состава батальонов морской пехоты и корабельных сил Каспийской флотилии к участию в стратегическом учении «Кавказ-2020».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице