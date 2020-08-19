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19.08.2020 (08:55)

Международные команды преодолели горные реки в Приэльбрусье в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу»

Военнослужащие высокогорных подразделений в ходе подготовки к международному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», преодолели горные реки.

Всего в подготовке к соревнованиям принимает участие более 50 военнослужащих высокогорных подразделений из Российской Федерации и Республики Узбекистан. Задействовано четыре команды, в каждой по 12 человек.

Военнослужащие выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой 6 м, а скорость течения до 10 м/с. После чего они совершили марш-бросок в ущелье Терскол для организации преодоления скального участка местности.

Торжественное открытие Международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» состоится 23 августа с.г. в поселке Терскол в Приэльбрусье.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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