19.08.2020 (08:51)
Выгрузку воинского эшелона на необорудованный участок местности отработают подразделения ЮВО на спецучении МТО
Новую универсальную железнодорожную аппарель впервые используют подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) для выгрузки воинского эшелона на необорудованный участок местности в ходе специального учения.
В тактическом эпизоде планируется задействовать личный состав комендатуры железнодорожного, водного участков, станции и порта Астрахань.
Стоит отметить, что на участке разгрузки будут полностью отсутствовать стационарные погрузочно-выгрузочные места.
После выгрузки раскрепленных образцов военной техники будет выполнена переправа ее по наведенному комбинированному мосту из комплектов среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и понтонно-мостового парка ПМП.
Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.
Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 250 единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.
В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.