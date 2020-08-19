19.08.2020 (08:48)

Более 2 км железнодорожных путей проложат на учении специалисты ЮВО при строительстве временного моста через р. Лаба в Адыгее

Железнодорожный обход и временный железнодорожный мост через р.Лаба в республике Адыгея построят подразделения железнодорожных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении.

Масштабные работы по сооружению земляного полотна и укладке железнодорожного пути протяженностью более 2 км военные железнодорожники ЮВО впервые выполнят с применением одновременно металлической сборно-разборной эстакады РЭМ-500 и стального пролетного строения СРП-33,6.

На выполнение вышеперечисленных практических действий, включая изготовление рам из брусьев и забивку свай на воде универсальным сваебойным агрегатом УСА-2, специалистам железнодорожных подразделений отводится менее полутора часов. Работы выполнят более 450 военных железнодорожников.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 250 единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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