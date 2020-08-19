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19.08.2020 (08:38)

Участники конкурса «Инженерная формула» будут состязаться на российской технике в Волгоградской области

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Волжский в Волгоградской области все участники ммеждународного конкурса «Инженерная формула» будут состязаться на российской военной технике.

В конкурсе задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3. Также командам будут выданы дополнительные комплекты имущества для обслуживания, ремонта и покраски вверенной техники.

Цвета, под которыми выступят команды, определят жеребьевкой 21 августа.

До начала соревнований инструкторы межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации и вождения российской техники.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится 24 августа, финальный заезд и закрытие – 28 августа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Инженерная формула
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