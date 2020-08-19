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19.08.2020 (08:21)

Новейшие авиационные топливо-заправочные комплексы апробируют на спецучении МТО ЮВО в Астраханской области

Дозаправку воздушных судов с использованием мобильного централизованного заправщика топливом ЦЗТ с применением перспективных АСЗТ апробируют в ходе специального учения по материально-техническому обеспечению (МТО) на военном аэродроме в Астраханской области.

Экипаж топливозаправщика Ил–78 дальней авиации Воздушно-космических сил отработает имитацию воздушной заправки самолетов Миг-29СМТ на высоте около 700 м.

Дозаправка в воздухе позволяет повысить мастерство летного состава и значительно увеличить радиус действия самолетов ударной авиации.

Также в ходе практических действий личного состава аэродромно-эксплуатационного подразделения по подготовке взлетно-посадочной полосы будут отработаны отражение нападения диверсионных групп, атака беспилотных летательных аппаратов, ликвидация возгорания воздушного судна, практические действия поисково-спасательной команды по эвакуации самолета с использованием авиационного пневмо-тканевого подъемника АПТП-200.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 300 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Авиация
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