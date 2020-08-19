19.08.2020 (08:10)

В Южном военном округе началось специальное учение по медицинскому обеспечению войск

Под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Д.В.Тришкина началось специальное учение по медицинскому обеспечению войск (сил) Южного военного округа.

К учению привлечены медицинские подразделения воинских частей и соединений, военно-медицинские организации округа, Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко, 3 Центральный военный клинический госпиталь имении А.А.Вишневского, Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Государственный научно-исследовательский институт военной медицины.

Всего в учении принимают участие более тысячи специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках подготовки 1472 военно-морского клинического госпиталя к работе в условиях массового поступления раненых и больных был развернут припортовый эвакоприемник, приемно-сортировочная площадка на причале госпиталя.

Практически отработаны действия личного состава припортового приемника при приеме раненых (больных), доставленных из корабельной группировки ЧФ;

эвакуация раненых и больных из припортового эвакоприемника в госпиталь санитарным катером;

прием, сортировка и оказание медицинской помощи в военно-морском клиническом госпитале.

В целях недопущения заноса инфекции в группировку войск и ее распространения силами центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора созданы санитарно-контрольные посты, сформированы подвижные санитарно-эпидемиологические группы.

Для обеспечения группировки войск в полевых условиях, силами центров обеспечения медицинской техникой и имуществом созданы подвижные отделы хранения медицинского имущества.

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