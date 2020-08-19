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19.08.2020 (07:25)

На причале Тихоокеанского флота во Владивостоке проводили в дальнее плавание крупнейший в мире парусник- барк «Седов»

Сегодня барк "Седов", принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил пребывание в столице Приморского края и продолжил свой длительный поход.

Церемония проводов самого большого в мире учебного парусного судна с курсантами морских специальностей учебных заведений Росрыболовства на борту прошла на основном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Флот на протяжении двух месяцев обеспечивал стоянку прославленного судна, которое вскоре отметит свой вековой юбилей.

Курсанты и экипаж «Седова» по приглашению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца посетили корабли ТОФ, были почётными гостями на культурно-массовых мероприятиях, организованных творческими коллективами флота на причале, смогли посетить исторические места Владивостока. В свою очередь моряки Приморской флотилии разнородных сил также побывали на экскурсии на барке.

Корабль отошел от причала сразу после полуденного выстрела из артиллерийского орудия Д-30, который традиционно производится расчетом ТОФ с причала на Корабельной набережной.

Паруснику «Седов» предстоит обратный переход в порт приписки – Калининград. Планируется, что впервые в истории барк пройдёт по Северному морскому пути. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Торжественные церемонии , Корабли
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