19.08.2020 (06:59)
Авиация ВВО оказала поддержку танкам в ходе учения в Приморье
Лётчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на штурмовиках Су-25см и вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-8АМТШ "Терминатор" оказали поддержку в ходе тактического учения в Приморье на полигоне «Сергеевский».
В ходе мероприятия летный состав на штурмовиках Су-25СМ, Су-25УБ выполнил прикрытие обороняющихся танковых подразделений.
В свою очередь экипажи армейской авиации ВВО на Ка-52 и Ми-8амтш выполнили пуски неуправляемых ракет по наземным целям, имитирующим наступающие танки и подходящие резервы условного противника.
Кроме того, каждым экипажем был выполнен прием "свободная охота", широко применяемый в Сирии, в ходе которого лётчикам была предоставлена возможность для выбора высоты и скорости полёта, а также порядка выхода на цели.