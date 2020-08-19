19.08.2020 (06:59)

Авиация ВВО оказала поддержку танкам в ходе учения в Приморье

Лётчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на штурмовиках Су-25см и вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-8АМТШ "Терминатор" оказали поддержку в ходе тактического учения в Приморье на полигоне «Сергеевский».

В ходе мероприятия летный состав на штурмовиках Су-25СМ, Су-25УБ выполнил прикрытие обороняющихся танковых подразделений.

В свою очередь экипажи армейской авиации ВВО на Ка-52 и Ми-8амтш выполнили пуски неуправляемых ракет по наземным целям, имитирующим наступающие танки и подходящие резервы условного противника.

Кроме того, каждым экипажем был выполнен прием "свободная охота", широко применяемый в Сирии, в ходе которого лётчикам была предоставлена возможность для выбора высоты и скорости полёта, а также порядка выхода на цели.

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