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19.08.2020 (06:59)

Авиация ВВО оказала поддержку танкам в ходе учения в Приморье

Лётчики объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на штурмовиках Су-25см и вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-8АМТШ "Терминатор" оказали поддержку в ходе тактического учения в Приморье на полигоне «Сергеевский».

В  ходе мероприятия летный состав  на штурмовиках Су-25СМ, Су-25УБ выполнил прикрытие обороняющихся танковых подразделений.

В свою очередь экипажи  армейской авиации  ВВО на Ка-52 и Ми-8амтш выполнили  пуски неуправляемых ракет  по наземным целям, имитирующим наступающие танки и подходящие резервы условного противника.

Кроме того, каждым экипажем был выполнен прием  "свободная охота", широко применяемый в Сирии, в ходе которого лётчикам была предоставлена возможность для выбора  высоты и скорости полёта, а также порядка выхода  на цели.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Учения , Восточный военный округ
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