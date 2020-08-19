19.08.2020 (06:25)

Боевая техника ТОФ прибыла на Корабельную набережную Владивостока для участия в выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020»

В Приморском крае в период с 27 по 29 августа пройдёт Международный военно-технический форум «Армия-2020»

Основной площадкой форума станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке.

Всего на причале в центре Приморской столицы будет представлено 50 образцов вооружения и военной техники. Сегодня к месту проведения военно-технического форума в сопровождении спецавтомобилей ВАИ прибыли порядка 15 боевых машин. В составе колонны реактивные системы залпового огня «Град», мобильные комплексы противовоздушной обороны «Оса», бронетранспортёры БТР-82А, бронемашины «Тигр», различная гусеничная техника. Из прибывших машин сформирована основная береговая экспозиция выставки. С завтрашнего дня к причалу начнут швартовать боевые корабли Тихоокеанского флота, которые будут задействованы в статический показе в рамках форума.

Завершается подготовка к Международному военно-техническому форуму и еще на одной выставочной площадке - парке «Патриот» на острове Русский. Музей комплекс «Ворошиловская батарея специально» будет открыт для посетителей в период с 27 по 29 августа.

Для демонстрационного показа сил Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, выставки вооружения и военной техники, а также экспозиции предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения в Приморье подготовлено пять площадок.

Торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020» во Владивостоке состоится на 33 причале Тихоокеанского флота 27 августа в 10.00.

Выставочные площадки на корабельной набережной в Доме офицеров флота и на Ворошиловской батарее будут открыты для посещения жителями и гостями Владивостока с 27 по 29 августа с 10.00 до 18.00.

Выставки на территории военного аэродрома Центральная Угловая и Дальневосточного федерального университета в эти же дни будут работать с 11 до 15 часов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице