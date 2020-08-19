19.08.2020 (05:11)

На форуме «Армия-2020» в Амурской области можно будет увидеть динамический показ современного боя и реконструкцию боя Великой Отечественной войны

В Белогорске Амурской области с 27 по 29 августа 2020 года состоится международный военно-технический форум «Армия-2020». В ходе форума впервые посетители смогут увидеть динамический показ современного боя подразделений с применением боевой техники, а также реконструкцию боя Красной Армии с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Проведение реконструкции будет подготовлено военнослужащими совместно с одной из региональных организаций и посвящено 75-летию Великой Победы. В ней будет использовано охолощенное оружие, принимавшее участие в войне.

На двух площадках у гарнизонного Дома офицеров и полигоне «Белогорский» будет развернуто множество статичных точек с демонстрацией стрелкового оружия, экипировки, формы одежды, различных разведывательных комплексов, в том числе недавно поступившего новейшего комплекса КРУС «Стрелец». Всего спланировано к показу около 100 образцов оружия, вооружения, военной и специальной техники.

Для посетителей будут представлены показные тактические действия общевойсковых подразделений в современном бою, артиллерии, разведки и других войсковых подразделений с применением холостых боеприпасов, и средств имитации. Спланированы культурно-художественные программы творческих коллективов, работа Военторга, пунктов отбора по контракту.

Всего в Амурской области мероприятия пройдут в Белогорске в парке имени Маргелова, на полигоне «Белогорский» и на центральной площади поселка Екатеринославка.

В ходе форума будет уделено повышенное внимание санитарным правилам сохранения здоровья военнослужащих и посетителей. Все площадки будут работать на отрытых территориях.

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