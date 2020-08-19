19.08.2020 (04:15)

Спасательные силы ТОФ на Камчатке в ходе учения отработали оказание помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте

В Авачинском заливе, у побережья Камчатки проведено тактико-специальное учение дежурных сил аварийно-спасательного отряда Войск и сил на Северо-востоке России. Темой учения являлась отработка практических действий при оказании помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, а также поддержание жизнедеятельности её экипажа.

Для решения задач в море вышло спасательное судно «Георгий Козьмин», с глубоководным спасательным аппаратом на борту.

В районе проведения учения глубоководный аппарат «АС-30» был спущен с судна-носителя на воду и погрузился в заданной точке. Экипаж аппарата осуществил поиск макета комингс-площадки «аварийной» субмарины, размещенный на глубине порядка 50 метров, обследовал его и закрепился на стенд-макете. Далее в ходе тренировки акванавты отработали подключение систем жизнеобеспечения экипажа к разъёмам на корпусе «подлодки» и вывод экипажа условно аварийной подводной лодки, после чего произвели отстыковку аппарата и всплытие.

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