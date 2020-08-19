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19.08.2020 (03:55)

Подразделения военной полиции ВВО в Хабаровском крае приняли участие в специальном учении

В рамках проведения специального учения с подразделениями военной полиции Восточного военного округа (ВВО) на одном из этапов состоялась комплексная тренировка по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Этап учения прошел на территории Хабаровского края с участием сводного подразделения военных комендатур.

В ходе практических действий военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) отработали действия по сопровождению колонны военной техники. В ходе марша в назначенный район движущаяся колонна была атакована силами диверсионной группой условного противника.

Для прикрытия отхода колонны группа боевого охранения на бронеавтомобилях с применением стрелкового оружия и специальных средств, вступила в условный бой с «диверсантами».

После уничтожения противника военные полицейские оказали первую медицинскую помощь условно раненным и осуществили их эвакуацию в безопасный район.

Также в ходе этапа специального учения военнослужащие оборудовали совместный пост ВАИ и военной полиции, развернули контрольно-пропускной пункт с огневыми позициями и блокпостами.

В общей сложности на практическом этапе учения приняли участие до 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Военная полиция
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