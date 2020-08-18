18.08.2020 (23:47)

Военнослужащие из Лаосской Народно-Демократической Республики провели в Костроме тренировку по экстремальному вождению машин

На полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты «Песочное» (Ярославская область) военнослужащие из Лаосской Народно-Демократической Республики провели в Костроме тренировку по экстремальному вождению машин химической разведки РХМ-4 в рамках участия в международном конкурсе «Безопасная среда», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020».

В ходе первой тренировки водители разведывательных химических машин РХМ-4 отрабатывали мастерство экстремального вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров с преодолением водной преграды, габаритными тоннелями, змейкой, колейным мостом и «дрифтом» на песке.

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице