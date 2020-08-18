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18.08.2020 (23:47)

Военнослужащие из Лаосской Народно-Демократической Республики провели в Костроме тренировку по экстремальному вождению машин

На полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты «Песочное» (Ярославская область) военнослужащие из Лаосской Народно-Демократической Республики провели в Костроме тренировку по экстремальному вождению машин химической разведки РХМ-4 в рамках участия в международном конкурсе «Безопасная среда», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020».

В ходе первой тренировки водители разведывательных химических машин РХМ-4 отрабатывали мастерство экстремального вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров с преодолением водной преграды, габаритными тоннелями, змейкой, колейным мостом и «дрифтом» на песке.

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Безопасная среда
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