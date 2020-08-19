19.08.2020 (08:00)

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» Главное военно-медицинское управление Минобороны России проведет шесть круглых столов

В рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» Главным военно-медицинским управлением Министерства обороны Российской Федерации спланировано проведение шести круглых столов:

1. Внедрение информационных технологий в работу санаторно-курортного комплекса Минобороны России.

Целью круглого стола является обсуждение возможности оптимизации имеющихся и внедрении новых информационных сервисов, рассмотрение вопросов совершенствования единой информационной базы военных санаториев, позволяющей автоматически систематизировать обмен данными из информационной базы в центр, курирующий вопросы реализации путевок и в онлайн-кабинет пользователя санаторно-курортными услугами.

Планируется разработать предложения по созданию единого информационного контура, который позволит обеспечить онлайн-бронирование льготных путевок на сайте центра, курирующего вопросы реализации путевок; сократить время прохождения заявки на бронирование путевки и ответа пользователю; повысить качество и доступность оказания санаторно-курортных услуг путем внедрения новых информационных сервисов.

2. Актуальные вопросы деятельности военно-медицинских организаций Минобороны России в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи г. Москвы и Московской области.

Целью круглого стола является обсуждение вопросов организации оказания медицинской помощи контингентам Министерства обороны Российской Федерации в военно-медицинских организациях Минобороны России в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи г. Москвы и Московской области.

Планируется разработать основные направления совершенствования организации оказания медицинской помощи гражданам из числа контингентов Минобороны России в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи г. Москвы и Московской области; проекты соглашений Минобороны России с г. Москвой и Московской областью по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи гражданам из числа контингентов Минобороны России.

3. Становление и развитие отечественной военной медицины (XVII-XXI вв.).

Целью круглого стола является рассмотрение основных направлений развития подходов к организации медицинского обеспечения войск (сил) в военных конфликтах прошлого, эволюция системы управления медицинской службой русской армии и системы подготовки военно-медицинских кадров, а также проблемные вопросы медицинского обеспечения в войнах прошлого и настоящего.

Планируется разработать предложения по официальному увековечению даты основания медицинской службы; перечень проблемных вопросов, возникавших в ходе медицинского обеспечения войск (сил) в войнах прошлого; предложения по применению опыта медицинского обеспечения войск (сил) в современных условиях.

4. Боевой стресс: современный взгляд на проблему.

Целью круглого стола является рассмотрение вопросов эпидемиологии, диагностики, коррекции и профилактики стресс-ассоциированных расстройств в условиях современных вооруженных конфликтов.

Планируется разработать формирование консенсусного мнения по вопросам совершенствования классификации, диагностическим критериям для выявления боевых стресс-ассоциированных расстройств; перечень методов их коррекции и профилактики.

5. Информационные технологии и искусственный интеллект в медицине.

Целью круглого стола является рассмотрение вопросов внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий в интересах сохранения и укрепления здоровья военнослужащих и деятельности медицинской службы ВС РФ.

Планируется разработать перечень информационных технологий, обеспечивающих совершенствование лечебно-диагностического процесса в медицинских организациях МО РФ; предложения по сотрудничеству в интересах внедрения информационных технологий в деятельность военно-медицинских организаций.

6. Актуальные инфекционные заболевания в Вооруженных Силах Российской Федерации. Эпидемиология. Диагностика. Проблемные вопросы и пути их решения.

Целью круглого стола является выработка единого подхода к диагностике и профилактике актуальных для Вооруженных Сил Российской Федерации инфекционных заболеваний.

Планируется разработать исчерпывающий объем мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения коронавирусной инфекции (2019nCov) в воинские коллективы: единые подходы к диагностике туберкулеза с целью уменьшения сроков постановки диагноза и повышения финансово-экономической эффективности санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; основные направления деятельности с целью недопущения заноса с поступающим молодым пополнением и распространения среди личного состава инфекционных заболеваний в рамках призывной кампании «Осень-2020».

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