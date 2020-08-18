18.08.2020 (21:20)

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» Главное военно-медицинское управление Минобороны России продемонстрирует новую экспозицию

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» представляется экспозиция Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации «Сила армии – здоровье нации».

Экспозиция располагается в корпусе «D» в составе общего стенда органов военного управления, подчиненных заместителю Министра обороны Российской Федерации Тимуру Иванову и посвящена действиям Вооруженных Сил Российской Федерации в период пандемии новой коронавирусной инфекции (НКИ).

Здесь можно будет ознакомиться с условиями работы специалистов медицинской службы Вооруженных Сил России при работе в регионах России и за рубежом (Сербия, Италия, Босния и Герцеговина, Абхазия, Армения). Увидеть передовое оборудование, применявшееся для оказания помощи больным НКИ, а также попробовать выполнить некоторые манипуляции по оказанию неотложной помощи больным НКИ на роботах-симуляторах.

Кроме того, часть экспозиции посвящена значимому событию – 400-летию военной медицины. Пройдя через «временные порталы» можно увидеть основные этапы становления военно-медицинской службы с XVII века до сегодняшних дней.

На площадке стенда (720 кв. м) представлены:

1. Элементы мобильного многопрофильного госпиталя (ММГ).

Сформированные на базе медицинских отрядов специального назначения ММГ на 100 мест оказывали медицинскую помощь населению в субъектах Российской Федерации по выявлению и лечению инфицированных НКИ (Москва, Московская область. Красноярский край. Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Тыва, Забайкальский край).

2. Экстерьер и интерьеры многофункционального медицинского центра (ММЦ) Минобороны России (за основу взят ММЦ, построенный в Ростове-на-Дону).

На фондах военных госпиталей в 15-ти регионах от Калининграда до Камчатки построено и введено в эксплуатацию 16 ММЦ с использованием быстровозводимых конструкций. Возможности центров позволяют одномоментно оказывать медицинскую помощь 1600 пациентам с НКИ как из числа военнослужащих, так и гражданского персонала. Все центры укомплектованы медицинским оборудованием, позволяющим осуществлять медицинскую помощь в необходимом объеме и на высоком технологическом уровне. В соответствии с решением Президента России начато строительство ММЦ в Североморске. Для регионов Российской Федерации Военно-строительным комплексом Минобороны России построены МФЦ в Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Воронеже. Ведется строительство в Пскове, Великих Луках и Кызыле.

3. Историческая экспозиция, посвященная 400-летию военной медицины.

На «временных порталах» размещена информация о развитии военной медицины с подписания «Аптекорьского приказа» (1620 год) до наших дней, представлены уникальные артефакты разных веков, а также образцы формы военных медиков разных эпох.

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