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18.08.2020 (22:41)

Сборная КНР провела первую тренировку на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Военные автомобилисты Китайской Народной Республики провели первые заезды на конкурсе Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Сборная Китая будет выступать на автомобилях российского производства УАЗ «Патриот», КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также УРАЛ 4320.

В ходе первой тренировки военные водители продемонстрировали каждой иностранной делегации скоростное умение преодоления трассы конкурса при преодолении ограниченных проездов, естественных и искусственных неровностей и препятствий: косогор, змейка, холм, овраг, противотанковый ров, колейный мост, земляной серпантин, стерня, пахота, зыбучий песок, грязевое болото и брод.

Особое внимание военные спортсмены уделили умению экстремального вождения многоосных автомобилей при движении задним ходом.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020 пройдет с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана поборются за звание лучших специалистов своей номинации.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз на территории 5 государств. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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