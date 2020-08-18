18.08.2020 (22:11)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» выполнил первый рекогносцировочный выход в море в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020»

В рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020» экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» выполнил первый рекогносцировочный выход в море.

В ходе выхода экипаж ознакомился с районом проведения этапов конкурса, проверил работу главных двигателей на ходу с заданной скоростью, провел проверку систем вооружения корабля, а также отработал порядок действий в случае возникновения нештатных ситуаций.

«Экипаж уверено выполнил все поставленные задачи, при этом продемонстрировал хорошую выучку и слаженность действий» - подвел итог командир мак «Махачкала» капитана 2 ранга Кирилл Александров.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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