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18.08.2020 (21:53)

Участники конкурса «Кубок моря-2020» приступили к занятиям на учебно-тренировочном комплексе ВМС Азербайджанской республики

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В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» в пункте базирования кораблей ВМС Азербайджанской Республики участники конкурса приступили к практическим занятиям на учебно-тренировочном комплексе.

На данном этапе тренировок участники конкурса отрабатывают алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля. Команде необходимо в кротчайшие сроки предотвратить поступление забортной воды в отсек, используя аварийный инвентарь – пластыри, струбцины, деревянные и металлические распорки.

Данные тренировки проводятся на береговом тренажерном комплексе, который представляет собой помещения, имитирующие различные корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей совершенствовать навыки по спасению корабля в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Кубок моря
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