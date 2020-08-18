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18.08.2020 (21:31)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла военно-патриотическая акция «Память жива!»

В Саратовской области на территории мемориального комплекса "Слава героям-авиаторам" в городе Энгельсе, военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическая акцию «Память жива!», приуроченная ко Дню Военно-воздушных сил и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В качестве почётных гостей и участников были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители администрации Энгельсского муниципального района и военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации.

Особенностью данного мероприятия стала символическая передача боевого знамени от ветеранов нынешнему поколению военных авиаторов, которую возглавил полковник в отставке Евгений Федяев.

«Наш долг - помнить, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях. И сегодня хочется всем нам пожелать мирного неба над головой» - подчеркнул в ходе своего выступления заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.

В завершении мероприятия представителями церкви был произведён молебен, а также освящение мемориального комплекса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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